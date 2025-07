Sandra Golpe se sincera sobre la dificultad para conciliar maternidad y trabajo: "He sido una madre sola muchos años"

Sandra Golpe se convirtió en madre hace 20 años. Una experiencia que le cambió la vida por completo y que la hizo descubrir el verdadero amor. Un cambio que para ella fue duro pues conciliar la maternidad con su trabajo como presentadora no fue nada fácil.

"He tenido suerte porque me ha salido un niño bien que es buena gente que es lo importante y que vive feliz", decía la presentadora. Eso sí, David no quiere seguir los pasos de su madre y se desvincula del periodismo porque "él piensa que somos unos pringados porque estamos aquí todo el día trabajando".

Respecto a compatibilizar carrera personal y maternidad, Sandra tiene claro que "todavía hoy a la mujer nos cuesta un poquito conciliar". "Lo más duro fueron los primeros años porque yo al final me separé muy pronto y he sido una madre sola muchos años", confiesa.

Finalmente la presentadora reflexiona diciendo que la maternidad le enseñó mucho y que le dio un sentido a la vida. ¡Dale al play para ver la entrevista!