La relación de Miguel Bosé y Ana Obregón: "Parece ser que no se solapó con la de Nacho Duato, hubo un desenamoramiento"

Ana Obregón relataba en sus memorias la relación que tuvo con Miguel Bosé hacia el año 1975, cuando ella era una estudiante de biología. Ambos se movían en el mismo ambiente de La Moraleja y pronto surgió la conexión.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el periodista Manu Piñón, que conoce todos los detalles de esta relación. Según nos cuenta, ambos tenían complicidad, aunque algunos especularon con que fuera una pasada.

"Los que estuvieron allí dicen que era una relación de amor verdadero, muy intensa", señala, "cuando Miguel se enamora de una mujer, va hasta el final".

Muchos creen que las relaciones de Miguel Bosé con Ana Obregón y Nacho Duato se solaparon, aunque Manu Piñón sostiene que no fue así: "Él aprobó que se contara así en la serie, pero no creo que se solaparan y él ha dicho que no fue así".

Al poco tiempo, Nacho Duato y Miguel Bosé se marcharon a Londres y Ana Obregón comenzó a salir con Fernando Martín. ¡No te pierdas todos los detalles de la historia en el video!