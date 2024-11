Pablo se independiza y se convierte en su madre: "Estoy empezando a hacer cosas que antes criticaba"

Pablo tiene 26 años y es de Mairena de Alarcón, en Sevilla. Solo lleva un mes independizado, pero ya empieza a notar que hay cosas que han cambiado desde que se mudó, como su actitud.

Aunque cuando vivía con ella se quejaba de su insistencia, se ha sorprendido reflejado en sus manías y obsesiones, como la limpieza y las famosas frases de madre. "Estoy a nada de decir: no me he sentado en todo el día", señala Pablo.

Sus dos compañeras de piso insisten en que cada vez se parece más a una madre. "Las cosas que he criticado, las he empezado a hacer", asegura.

Pablo dice que tiene mucha presión, la de su propia madre, que le amenaza con presentarse en su casa y hacerle la ronda para revisar si tiene todo limpio. Además, advierte entre risas, que su madre solo le llama para preguntarle si lo tiene todo recogido. Una relación madre e hijo que se ha fusionado más que nunca.