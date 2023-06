La nueva amante de Íñigo Onieva confiesa más detalles: "Lo hicimos dos veces en el baño del Lula"

La nueva amante de Íñigo Onieva que hemos conocido al haber hablado sobre la noche que vivió con el empresario a apenas una semana de la boda con Tamara Falcó.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos escuchado un audio de la joven en exclusiva en el que ella confiesa que se acostaron dos veces en el baño del club Lula, donde trabajaba el empresario en ese momento.

También en casa de Tamara Falcó tuvieron relaciones. La nueva amante ha dicho que era muy cariñoso y que entiende muy bien a las mujeres y escucha. "No es el típico posturetas, es muy normal", ha confesado.

Marta Guzmán, la periodista que está sacando toda la información, ha dicho que queda más y que "se liará", ha asegurado. Esta nueva entrega saldrá el próximo lunes.

Quién es la nueva amante del empresario

La nueva amante de Íñigo Onieva, que ha hablado para contar todo su affaire con el empresario, es una agente de la Policía Nacional de Madrid. Una chica muy discreta que en ningún momento quiere mostrar su imagen.

En el momento que se produjo la infidelidad estaba soltera. Es guapa, deportista, simpática a la que le gusta viajar, natural y aproximadamente de la misma edad que el empresario.

La infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó

Íñigo Onieva ha sido nuevamente señalado por una infidelidad a Tamara Falcó que ocurrió en marzo de 2022, pero que acabamos de conocer. Ha sido la propia amante la que ha confesado todo lo que ocurrió la noche que pasó con el empresario.

Todo comenzó en el club Lula, donde trabajaba él entonces, y posteriormente en la casa de la marquesa de Griñón. Una historia que, según Dani Carande, la joven ya conocía y había perdonado cuando se descubrió la primera infidelidad.

Sin embargo, Marta Guzmán, periodista de la cadena que ha destapado la historia, aseguró en el programa que aún hay más y pudimos dar en primicia el titular del capítulo dos de la historia: "Él me decía que Tamara no le ponía nada y que no sabía por qué no le dejaba".

La agente ha dicho de él, además, que "no es que sea un boom" en la cama y asegura que al día siguiente iban a verse, pero ella estaba cansada y no quería salir.

Esta es la segunda infidelidad que conocemos del empresario a Tamara Falcó. La anterior fue en septiembre del año pasado y provocó la ruptura de la pareja y la cancelación de la boda. Sin embargo, meses después decidieron reconciliarse y retomar sus planes.