Miami devuelve la ilusión a Shakira: premios, reencuentros y nuevos planes

Este fin de semana ha sido muy especial para Shakira. La artista colombiana recibía un premio que sin duda siempre recordará.

"Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Y creo que somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser", confesaba Shakira su discurso.

Ha recibido el Premio Mujer del Año y convertida en la protagonista de la noche, la colombiana recibía una larga ovación por unas palabras llenas de empoderamiento.

Una mujer hecha así misma que, ya en contadas ocasiones, ha dejado claro lo independiente que es para labrarse el futuro por sí misma.

"Ya no importa si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma", señalaba una de las artistas más escuchadas a nivel mundial.

Una noche especial donde destacó una casualidad y es que Shakira recibía el premio de manos de Maluma, que hasta hacía una reverencia al entregárselo. Su relación se había enfriado desde hace tiempo.

Sin embargo, la artista ha colgado una foto en sus redes sociales donde deja claro que su relación de amistad ha vuelto.

Por si fuera poco, Shakira sorprendía también durante este fin de semana en un evento de Fórmula 1, al que llegaba acompañada de Tom Cruise.

El actor y ella compartieron palco donde estuvieron charlando un buen rato ante la estupefacción de los asistentes.

Todo apunta a que Miami le está sentado muy bien a la colombiana. Vuelve a sonreír y a dejarse ver en círculo de influencia.

Al final, no hay ruptura que no se cure con el paso de tiempo, si no que se lo pregunten a las "ex" favoritas de 'Y ahora Sonsoles'.