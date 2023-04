Khaoula vivió una pesadilla tras su operación estética en Turquía: “Me sacaron del avión en ambulancia"

Khaoula es una joven de 24 años que tres meses después de dar a luz decidió irse a Estambul para someterse a una liposucción, una abdominoplastia y una cirugía BBL. Sin embargo, en España estas operaciones solo pueden hacerse una vez han pasado los siete meses de tener un bebé.

Este viaje que Khaoula emprendió con ilusión acabó convirtiéndose en una pesadilla. En diciembre del año pasado esta joven viajó a Turquía con una clínica con la que en principio todo fue bien.

Después de la intervención, Khaoula, una vez en el aeropuerto, se dio cuenta de que debajo de la faja que llevaba salía un líquido que olía muy mal y vio que tenía un agujero de color verde en el estómago. "Tuvieron que buscarme en ambulancia desde Barajas", ha dicho.

Inmediatamente llamó a la clínica, que le dijo que era algo completamente normal, pero, una vez en España, le dijeron que tenía una infección en la sangre. "Me dijeron que si no hubiera llegado en ese momento al hospital no lo cuento", ha asegurado.

Por la repercusión del caso, la clínica se ha puesto en contacto con ella y le ha pedido que no cuente nada. "Ahora quieren compensarme y que vaya otra vez a operarme", ha contado.