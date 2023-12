Juan Avellaneda analiza los looks de estrellas como Penélope Cruz o Cristina Pedroche: ¿Han triunfado?

Juan Avellaneda ha venido a 'Y ahora Sonsoles' para analizar los looks de algunas de las personas más conocidas y admiradas de nuestro país. Y nadie mejor que él para decirnos cuáles han sido bien escogidos y cuáles no, tal y como hizo tras la gala de los Latin Grammy 2023.

La primera ha sido la princesa Leonor, de quien el diseñador ha asegurado que ha cambiado un poco su estilo y en esta ocasión la hemos visto con un look más de adulta. Eso sí, los zapatos de color camel no le han convencido demasiado.

Y es que ha explicado que, a pesar de que estos zapatos estilizan mucho más, el diseñador les tiene manía, pero es algo personal, ha dejado claro.

A pesar de eso, sí ha apreciado que la heredera al trono esté dando el paso de niña a mujer en sus estilismos. "No es el que más me guste, pero al final es un evento público", ha asegurado Avellaneda.

La siguiente en ser analizada ha sido Tamara Falcó, que ha apostado por un look más navideño, y ha combinado el azul marino con un color lila claro. Además, tiene lentejuelas, algo que normalmente se reserva para estas fechas, algo que ha lamentado el diseñador.

Lo más extraño que ha resultado del look tanto a Sonsoles Ónega como al resto de colaboradores son las sandalias, pues no son un zapato que suela usarse en diciembre. "A mí el lookazo me encanta", ha dicho el diseñador.

También ha hablado de la tendencia cut out, que han llevado estrellas de nuestro país como Cristina Pedroche, Eugenia Silva o Jaydy Michel, y que consiste en llevar aberturas en algunas zonas de las prendas como, por ejemplo, en la cintura.

Eso sí, esto no es una opción para cualquiera. "Es muy difícil ponérselo y son looks de alfombra roja", ha asegurado el diseñador. Eso sí, de todos los outfits se puede sacar algo positivo, ha dejado claro Avellaneda.

El último que hemos analizado es el de Penélope Cruz, que ha optado por un vestido largo de encaje blanco, una opción que no ha convencido demasiado. "A mi no me gusta", ha confesado.

Y es que ha asegurado que lo ve muy de verano y, por tanto, no en tendencia para los meses de otoño. Además, el color blanco a veces tiene trampa porque, con los flashes de las cámaras, se puede ver la ropa interior.

Eduardo Navarrete también analizó los estilismos del pasado verano, en la que también había miembros de la Casa Real y otras artistas muy queridas como Vanesa Martín.