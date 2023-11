Juan Avellaneda analiza los mejores y peores estilismos lucidos por las estrellas de los Latin Grammy 2023

Por la alfombra de los Latin Grammy 2023 han pasado los artistas más exitosos a nivel internacional y por tanto hemos visto muchos looks que ha analizado Juan Avellaneda, entre ellos el de Rosalía, Nieves Álvarez o Victoria Federica, que ha sido sin duda la invitada infiltrada entre tanta estrella de la música.

El primero que ha analizado el diseñador es el de Rosalía, que ha apostado por un vestido de Balenciaga de alta costura y que también ha apostado por unas cejas diferentes. "Me encantan y me parecen espectaculares", ha asegurado.

Un efecto que ha conseguido con gomina y que el diseñador cree que marcará tendencia y las veremos en revistas en los próximos días.

Nieves Álvarez, por su parte, ha arriesgado con su outfit y ha acertado. "Ha salido mucho de su zona de confort en este evento", ha asegurado el diseñador.

Sin embargo, el look de Victoria Federica no le ha convencido y no ve claro ni el vestido ni que solo lleve un guante. Tampoco cree que se haya arriesgado con el pelo y maquillaje.

El cuarto outfit que hemos analizado es el de Jessica Goicoechea, que le ha parecido espectacular a Juan Avellaneda. Aunque el que de verdad ha llamado la atención de Sonsoles Ónega es Marc Bartra, su pareja. "Es para analizarlo", ha asegurado la periodista, apoyada por una señora del público.

Eso sí, el diseñador no entiende por qué han ido todos de negro.

Por último hemos analizado el look de Eva González, un outfit que el diseñador ha calificado como "inteligente" porque resalta muy bien su figura y, además, con un punto robótica.

¡No te los pierdas en el vídeo!