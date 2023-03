La estafa del ‘hijo en apuros’, a la orden del día: "Si me hubiera pillado con dinero, igual le doy los 3 mil euros"

La estafa del ‘hijo en apuros’ ha vuelto a ponerse a la orden del día y cada vez son más mujeres la que sufren los intentos. El modus operandi es el siguiente: los estafadores mandan un mensaje en el que se hacen pasar por un hijo que le dice a su madre que está en apuros y que necesita dinero.

Utilizan la excusa de que el teléfono está roto para que no llamen, y afirman que solo pueden recibir mensajes. Elena fue una de las mujeres afectadas, pero con ella no coló porque solo tiene 22 años y no tiene hijos.

Recibió un SMS que le pareció sospechoso, pero lejos de ignorarlo, decidió seguir conversando con el estafador, haciéndose pasar por su madre y diciéndole que estaba preocupada por su vida.

El supuesto hijo le pidió 2 transferencias urgentes, y seguro que no se esperó la reacción de Elena, que le escribió lo siguiente: “¿No tienes un cajero cerca mi vida? Ahora mismo me pillas ocupada, estoy haciendo footing con tu padre”.

El timador se enfadó tanto al ver que le estaban vacilando que ha bloqueado a esta joven. Sin embargo, si esto le ocurre a una madre o un padre, caer en la trampa es mucho más sencillo. Marina tiene dos hijos y también intentaron estafarla, pero consultó antes y le dijeron que borrase el mensaje.

Un caso idéntico fue el de Rosa Mari, a quien pedían 3 mil euros. Ella recibió el mensaje por la mañana, pero no pudo dar con sus hijos hasta la tarde y por un tramo de media hora no le hizo el traspaso. "Yo le decía que no, pero él insistía", ha dejado claro.

Ella no tenía el dinero, pero asegura que, de haberlo tenido, seguramente habría caído. Además, se dio cuenta de que algo no iba bien porque ella le preguntó el nombre. "Dejó de responder", ha asegurado.

Carlos Quílez ha recomendado que le pongan una trampa al estafador para poder pillarlo con una mentira.