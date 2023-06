Carmen Sevilla y la despedida que sus amigos lamentan no haber tenido: "Me ha parecido tristísimo"

Carmen Sevilla ha fallecido a los 92 años después de trece años conviviendo con el alzhéimer. Una temporada de su vida que ha pasado en una residencia y en los que no ha podido ver a sus amigos y los que la quieren.

Esta decisión la tomó su hijo Augusto Algueró y la ha mantenido hasta sus últimos días ingresada en el hospital, en la unidad de cuidados paliativos en la que entró el domingo 25 de junio.

Tras su muerte, son muchos los que han querido pronunciarse en redes sociales y también en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón y recordar a la que fue conocida como ‘novia de España’. Lolita, María del Monte, José Manuel Parada, Ana Obregón... Nadie se olvidará de ella.

Eso sí, el último adiós a la actriz ha sido en la más estricta intimidad, la misma en la que ha vivido su enfermedad. Ni siquiera ha habido capilla ardiente, ni coronas de flores ni nadie que le llore cuando todavía está de cuerpo presente en el tanatorio.

Solo dos personas han estado allí, Florentino Fernández, el chófer de la cantante durante 20 años, así como Marcos García Montes, su abogado. Minutos después de su visita, su hijo emitía un comunicado pidiendo despedir a su madre en la más estricta intimidad.

"Le hubiera gustado que el pueblo, que la quería a muerte, se hubiera despedido de ella", ha dicho su abogado. Su chófer, por otra parte, cree que es una pena porque la cantante se merecía una despedida mejor. "A Carmen le encantaban las flores, y no hay ningún ramo por aquí", ha asegurado.

Luis Méndez, último representante de la cantante, ha asegurado que se ha enterado de todo por la prensa porque no ha conseguido ponerse en contacto con su hijo. El último mensaje que le mandó fue pidiéndole que si pasaba algo malo, no tuviera que enterarse por los medios, pero no ha podido ser así.

"Hemos respetado la discreción que pidió", ha dicho. Además ha dejado claro que él no ha sido el único, sino que tampoco muchos familiares de Carmen Sevilla estaban informados de lo que estaba ocurriendo.

El éxito de Carmen Sevilla en el cine y la televisión

Carmen Sevilla será recordada por los más jóvenes como una estrella de la televisión en programas como ‘Telecupón’ y ‘Cine de barrio’, pero la actriz triunfó también en el cine de mano de grandes directores como Pedro Olea.

Incluso Lola Flores confesó admirarla por los papeles que interpretaba, con una importante carga emocional y sin canciones de por medio, y cómo lo hacía. Salió de Andalucía y llegó a conquistar Hollywood con su belleza y talento.

En televisión fue la reina de la época, un medio al que llegó en el año 1991 y en el que se quedó durante 20 años, tiempo en el que no dejó de brillar. Se mostraba natural y espontánea durante horas de directo que acababan pasando factura.

Cometía errores que la hacían todavía más persona y la acercaban al espectador. Nada ni nadie podía con ella y hoy España llora su pérdida, así como seres queridos como Marily Coll, su íntima amiga, con la que hablamos en el programa.