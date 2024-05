Francisca asegura que la lotera la engañó para no darle su premio millonario: "Dijo que la máquina estaba rota"

Francisca, de 80 años, está luchando por recuperar el millón y medio de euros que dice que le han robado. Todo ocurrió en una administración de lotería de Totana (Murcia), a la que esta mujer acudió a comprobar el boleto de bonoloto adquirido meses antes en otra administración.

Cuando introdujo el número, asegura que le apareció un mensaje que decía 'millonario' y, emocionada, le dio el billete a la dependienta que lo comprobó y le dijo que tenía un premio de 2 euros y que ya no podía devolverle el resguardo.

Francisco, sin embargo, está convencida de que fue engañada y ha denunciado a la administración. Ellos, no obstante, aseguran que no han cometido ningún delito. Ahora la justicia está investigando qué ha podido ocurrir.

La octogenaria está desesperada y su único deseo es que se haga justicia y poder recuperar lo que le pertenece. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Francisca, que ha asegurado que estaban solas ella y la lotera en la administración.

Cuando vio el mensaje, en las dos ocasiones que metió el boleto en la máquina, gritó de emoción y la trabajadora se lo pidió para comprobarlo. Le dijo que le correspondían 2 euros y se quedó el resguardo porque ya estaba cobrado. "Me dijo que la máquina estaba rota", ha dicho.

Posteriormente se fue de la administración de la que ella no es clienta habitual, ha dicho. Francisca no ha culpado a la dueña del local, pero considera que, aunque quiera defender a su empleada, no se puede fiar de todo el mundo.

La versión de la lotera

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la lotera, que ha dicho que esto no tiene ni pies ni cabeza y que es una locura lo que dice Francisca. "No es cierto nada", ha dicho.

En cuanto a lo que ocurrió, ha dicho que Francisca pasó el boleto por la máquina y ella asegura que salió el mensaje de 'millonario', pero la lotera afirma que ese mensaje no existe.

Francisca asegura que la lotera está mintiendo.