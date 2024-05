Sophie Tuner habla de la "tortura" que sufrió por su divorcio con Joe Jonas y cómo pensó que "no podría hacerlo": "Los peores días de mi vida"

El divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner se convirtió en vox populi desde el momento en que salió a la luz que su relación había llegado a su fin. Tras haberse casado y haber dado la bienvenida a sus dos hijas Willa y Delphine, decidieron tomar caminos separados y no de la mejor manera posible.

Si bien durante los últimos meses han vivido en un tira y afloja constante ante la justicia, firmaron una tregua por el bien de sus hijas. Más tarde, la actriz de Juego de Tronos pidió la reactivación del divorcio para continuar con el proceso y, ahora, ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre cómo se ha sentido durante todos estos meses, sobre cómo era su relación con Joe Jonas y del importante papel que ha tenido Taylor Swift.

"Esos fueron los peores días de mi vida. Recuerdo que estaba en el set de rodaje. Me contrataron para seguir grabando otras dos semanas, así que no podía irme. Mis hijas estaban en Estados Unidos y no podía llegar hasta ellas porque tenía que terminar Joan", ha dicho a Vogue.

"Me dolió porque realmente me torturé por completo con cada movimiento que hago como madre. ¡La culpa de madre es tan real! Me decía a mí misma una y otra vez: 'Nada de esto es cierto. Eres una buena madre y nunca has sido fiestera' ", ha explicado la intérprete de 28 años. Además, ha contado cómo lo vivió: "Había días en los que pensaba que no lo conseguiría. Llamaba a mi abogada diciendo 'No puedo hacerlo, simplemente no puedo'. No era fuerte para sostenerme sola. Después de dos semanas estancada, me recordó que eran mis hijas por quienes estaba luchando. Una vez que alguien me dice: 'Hazlo por tus hijas', lo hago. No lo haría por mí misma, pero encontraría la fuerza por ellas".

Joe Jonas y Sophie Turner con su hija | Gtres

"No estoy contenta con la forma en la que se ha desarrollado todo, especialmente en lo que respecta a mis hijas. Ellas son las víctimas de todo esto", ha lamentado Turner. De hecho, ha querido incidir sobre la cantidad de información vertida sobre ellos: "Es insondable la cantidad de personas que simplemente inventan cosas y las publican basándose en una imagen. Una imagen puede decir más que mil palabras, pero no es mi historia. Me sentí como si estuviera viendo una película de mi vida que no había escrito yo, ni producido, ni protagonizado. Fue impactante. Todavía estoy en shock. Si algo así me hubiera sucedido hace 10 años, no creo que hubiera tenido el mismo apoyo. Me siento afortunada de estar viva en una época en la que la gente tiene la mente abierta. Joder gracias por la Generación Z".

Su relación con Joe Jonas

Sophie Tuyrner continúa sincerándose sobre cómo está es ahora su relación con el padre de sus hijas: "Creo que lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Estoy segura de que podemos resolverlo. Joe es un gran padre para nuestras hijas, y eso es todo lo que puedo pedir", ha dicho Sophie.

Aunque también ha descrito su relación de la siguiente manera: "Fue realmente surrealista, como un sueño febril. Como él era mayor que yo, sentí que realmente me cuidaba, hasta el punto que volví casa y no sabía cómo hacer nada por mí misma. Ahora que estoy de vuelta en casa (en Reino Unido), en realidad soy más feliz que nunca en mucho tiempo. Estoy empezando de nuevo, redescubriendo lo que me gusta hacer, con quién me gusta estar".

Nick Jonas en medio de sus hermanos, Joe y Kevin Jonas, en los MTV VMA | Getty

"Mi sueño es tener una gran Navidad donde mis hijas puedan tener a su padre, a toda la familia de Joe, sus abuelos. No me importa lo que sea más correcto, solo quiero que las niñas se sientan queridas y que tengan a todo el mundo cerca", ha expresado la actriz.

También ha querido hablar sobre su descontento por cómo se le encasillaba como "mujer de": Había mucha atención sobre los tres hermanos, y las mujeres. Bien, siempre nos llamaban 'las mujeres', y lo odiaba. Era una especie de sentimiento de más uno. No tiene nada que ver con Joe, en ningún sentido él me hizo sentir así. Es solo que la percepción que se tenía de nosotras era como de ser las groupies de la banda".

El apoyo de Taylor Swift

Además, la actriz de Juego de Tronos, ha querido poner el valor de todos aquellos que la ayudaron en esta etapa tan dura, poniendo en relieve a Taylor Swift: "El apoyo que recibí de las mujeres de mi vida durante ese tiempo fue lo más sorprendente de ver. Me sentí tan abrazada y tan protegida", ha contado Sophie.

Sophie Turner y Taylor Swift | Gtres

"Taylor fue una heroína para mí. Nunca me he sentido más agradecida a alguien que a ella porque se hizo cargo de mis niñas y de mí, y nos dio una casa y un espacio seguro. Realmente tiene un corazón de oro", ha dicho sobre la expareja de Joe Jonas.