Gafas y lentillas gratis: estos serán los primeros beneficiados

Una de las medidas en las que trabaja el Ministerio de Sanidad de Mónica García ha causado una enorme expectación. Actualmente "trabaja" para que las gafas y las lentillas formen parte de la cartera de servicios en 2025. García anunció en enero que la financiación de gafas y lentillas estaba en sus planes de legislatura, aunque hasta ahora no se había fijado ningún horizonte. El objetivo es que se financien "y no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir".

García aseveró que "este Gobierno está firmemente comprometido con la ampliación de la Cartera Común de servicios con un objetivo: que la gente no tenga que echar mano del bolsillo cuando necesite una prestación".

¿A quién irá dirigido?

En el acuerdo del Gobierno de España figura que esta ayuda irá dirigida a los menores de 18 años de familias con menos recursos. En declaraciones a los medios tras inaugurar el I Foro de Salud Pública, la titular de Sanidad agregó que se trata de una medida igualitaria para que gafas y lentillas sean accesibles a vulnerables y familias para las que esta compra pueda suponer un gasto accesorio, "viendo así mermadas sus capacidades de tener una mejor salud visual".

"Creo que esto es algo en lo que estamos de acuerdo desde el punto de vista social y político. No puede ser que el sistema de salud visual o bucodental no esté incluido en el Sistema Nacional de Salud y vamos a trabajar firmemente para que sea una realidad en 2025", dijo la ministra de Sanidad.

En nuestro país vecino, Francia, los mayores de 16 años pueden acceder a un programa que les permite renovar sus gafas gratis cada dos años a un costo reducido. En Reino Unido se han introducido bonos especiales para jóvenes, estudiantes y personas de bajos ingresos, facilitando el acceso a artículos de salud visual. Asimismo, en Alemania, tanto menores de 18 años como adultos con problemas visuales graves reciben gafas y lentillas sin coste.

En este sentido, siete de cada diez ciudadanos necesita equipamientos ópticos para poder ver bien en su día a día, según detalla el 'Libro Blanco de la Visión en España'. La miopía es un grave problema, sobre todo entre los jóvenes. "El 55,3% de los jóvenes de 18 a 34 y el 62,5% de los universitarios de 17 a 27 años es miope".

