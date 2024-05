"¿Querías que dejase el caso para estar con él?": la vida de Ceylin e Ilgaz, a punto de dar un giro en Secretos de familia

Los reproches entre Ilgaz y Ceylin volverán a estar presente tras abrirse varias heridas del pasado llenas de reproches y mucho dolor.

Además, la llegada de Firat, el exnovio de Ceylin, revolucionará la vida de la abogada y el fiscal. La joven no se imaginaba que volvería a encontrase con un antiguo amor del pasado y que esto despertaría los celos del fiscal Kaya.

Ilgaz pensará que Ceylin quiere que él deje el caso para estar más cerca de su ex. ¿Estará en lo cierto y Ceylin no habrá olvidado a su ex o lo habrá malinterpretado todo? ¡No te pierdas un nuevo capítulo de Secretos de familia para descubrirlo!