Apuñalan a un hostelero de La Rioja en su domicilio: "No se merecía cómo me han quitado a mi padre"

Esta mañana la noticia de la muerte de Guillermo Castillo, dueño del restaurante ‘Bodega Guillermo’ en Cuzcurrita de Río Tirón (La Rioja) ha dejado estupefactos a los vecinos de esta localidad.

El cuerpo de este hostelero de 78 años ha sido hallado en su casa sin vida y con signos de violencia y es que, al parecer, unos ladrones entraron a la vivienda a robar de madrugada y le mataron.

La voz de alarma saltó a las ocho y media de la mañana, y ha sido todo un palo para los vecinos, que le tenían como mucho más que un conocido. “Como un hermano, un compañero de toda la vida”, han asegurado.

Guillermo era muy conocido en el pueblo por su restaurante que tenía desde hace 40 años, además de ser una persona reconocida dentro del sector de la gastronomía local. Por tanto, creen que el asaltante era conocido, pues, según dicen, él le abrió la puerta.

También creen que podía tener la recaudación del bar en casa y que los ladrones fueron a por ella. Todo esto, sin embargo, todavía son hipótesis.

Las banderas ya ondean a media asta y se han decretado 3 días de luto en el municipio.

Hablamos con su hija

Yolanda es la hija de Guillermo Castillo, que ha asegurado que su padre no tenía enemigos y que durante toda su vida solo ha trabajado. "Todavía estoy consternada pero me quedo muy agradecida, todos me dicen lo grande que era", ha explicado.

Además, ha pedido justicia y está segura de que pronto aparecerá el culpable. "Mi padre y yo éramos un equipo", ha confesado, ya que ella le ayudaba constantemente en la gestión del negocio.

La familia aún no sabe cómo ha ocurrido ni han podido ver a su padre, pero hay muchas huellas y está segura de que van a llegar a descubrir al culpable.

Yolanda ha explicado que su principal hipótesis es que el motivo ha sido el robo de la recaudación. "No se merecía cómo me han quitado a mi padre", ha asegurado, emocionada.