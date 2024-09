Un DJ, abucheado en Sonseca tras desnudarse completamente en pleno espectáculo

Lo que parecía una verbena normal, terminó con un desnudo integral. El municipio de Sonseca, en Toledo, vivió una noche de lo más anómala: el DJ de la fiesta se desnudó en plena plaza del pueblo.

En mitad del show, al joven comenzó a sobrarle la ropa, tanto que se quitó hasta la ropa interior. Pese a los gritos y abucheos, el DJ parecía querer continuar con la fiesta y actuó con normalidad.

Sin embargo, los asistentes a la verbena se llevaban las manos a la cabeza y, entre abucheos, el joven tuvo que marcharse del escenario acompañado de los agentes de seguridad.

"Me parece una guarrada, no era el momento", ha advertido uno de los vecinos de Sonseca. Sin embargo, otros no lo vieron tan mal: "A mi me alegró la vista".

En Y ahora Sonsoles también hemos podido hablar con el DJ 'nudista', que asegura que lo ha hecho más veces y es su seña de identidad: "Había una energía creada en el ambiente que invitaba a desnudarse". Una fiesta donde, claramente, no faltó el espectáculo.