“No sabía quién eras y te quise bajar del escenario”: El primer encuentro de Lolita y Conchita en un concierto de Rosario

Tu cara me suena 11 ha comenzado por todo lo alto con unas imitaciones de auténtico escándalo. Conchita se ha dejado el alma para imitar a Taylor Swift, poniendo el listón muy alto para los siguientes concursantes. ¡Ha sido perfecta!

Y una nueva edición de Tu cara me suena no sería lo mismo sin las anécdotas de Lolita. La artista, tras ver actuar a Conchita, ha recordado cómo se conocieron. “Desde aquel primer encuentro que tuvimos en el concierto de Rosario, que no tenía ni idea de quién eras y te quise bajar del escenario con mi despiste...”, ha comenzado Lolita, lo que ha hecho saltar las alarmas de Manel Fuentes.

Al grito del ya famoso “¡Anécdota, anécdota!” liderado por Carlos Latre y acompañado por todo el público, Lolita ha compartido con nosotros este “despiste” que sufrió en aquel concierto de su hermana.

Rosario comenzó a cantar 'Qué bonito', una canción muy especial que le hizo a su hermano, por lo que el momento era muy emotivo, sobre todo para Lolita. Pero la artista no contaba con que una joven desconocida para ella, una niña con camiseta y vaqueros, cogía un micrófono para salir al escenario y cantar la misma canción.

Se trataba de Conchita, pero eso Lolita no lo sabía, que comenzó a pedir “como una loca” a los de seguridad que tomaran medidas. “¡Por favor, bajad a esa fan del escenario!”, chillaba Lolita mientras le decían que no había problema, que era Conchita. “¿¡Quién coño es Conchita!?”, preguntó la artista, desatando las risas en el escenario de TCMS 11.

Tras este primer encuentro, que sin duda no olvidarán jamás, Lolita puede decir que ya conoce a Conchita, y ha visto la evolución que ha tenido la artista para dominar los escenarios de España y, ahora, el de Tu cara me suena 11. ¡Momentazo!