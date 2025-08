La alcaldesa de Pozuelo, sobre el cierre del centro de migrantes: “Tenemos un Gobierno tan incapaz que no son capaces de tramitar una licencia”

Tras una inspección realizada por el Ayuntamiento de Pozuelo, se ha concluido que las instalaciones, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social, no tienen licencia para ejercer su actividad. La licencia que tiene es para hotel, auditorio, garaje y aparcamiento. La licencia que necesita un centro de acogida es de uso residencial, y por eso se ha pedido su cierre hasta que no tenga esta licencia.

¿Y qué dicen desde el Ministerio de Inclusión?

La alcaldesa de Pozuelo, responde

Dicen que no han recibido ningún requerimiento para el cierre del centro ni para paralizar la actividad. Aseguran que ha habido una inspección urbanística y queaportando documentación. “Estamos tranquilos”, dicen desde el Ministerio de Inclusión. Allí hay ahora mismo cerca dey dice el Ministerio que no contemplan, que el Ayuntamiento y el PP madrileño las quiera dejar en la calle de la noche a la mañana.

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha entrado en directo en el programa Espejo Público para hablar sobre este tema. Dice que "este centro cambió el uso que tenía porque la licencia es de un centro de formación donde se impartían clases, era propiedad de la Seguridad Social. En 2022, se habilitaron en toda España espacios para acoger a estos refugiados de guerra. Y como todo en el Gobierno de España es trampa, con el tiempo han ido perpetuando un espacio que estaba diseñado para un uso coyuntural y lo han trasformado o pretenden transformarlo en un centro residencial de larga estancia. ¿La sorpresa cuál ha sido? Que cuando hemos llegado allí carecían de cualquier tipo de documentación mínima que acredite ese cambio de uso que se ha realizado. Esto es una ilegalidad. Eso es lo único que hemos hecho, suspender cautelarmente una actividad porque hay personas viviendo allí y nosotros no nos hacemos responsables de lo que allí suceda".El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, les acusa de 'racismo preventivo', al igual que el ministro Ángel Víctor Torres. Tejero, por su parte, es contundente: "Que me llame el ministro racista preventiva por obligarle a cumplir las ordenanzas que obligo a cumplir a mis vecinos la verdad es que me importa bastante poco. Lo que tendría que hacer es ocuparse de esa gente que están trayendo de forma temeraria, sin control, sin legalidad, sin ningún tipo de criterio, que los tratan como ganado, que los meten en un centro que no está habilitado para albergarlos con el único fin de quitárselos de encima".

Paloma Tejero tilda al gobierno de Sánchez de "incapaz" en su gestión: "Hemos llegado a un grado de impunidad que aquí todo se arregla diciendo es que 'como son racistas'. Es un disparate lo que están haciendo, los racistas son ellos". Sobre la llegada de los menores no acompañados dice que "necesitan un plan de vida, necesitan seguridad, necesitan algo que hacer y la política descontrolada es la que está generando el caos que tenemos. Esto no es una decisión política, es un trámite administrativo. Estamos desviando la atención con los 'menas' y es una cuestión mucho más básica. Ustedes han metido la pata hasta el fondo, no han hecho su trabajo, si ya sabemos que el PSOE no sabe gestionar, lo que tocan lo estropean".

