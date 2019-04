TU CARA ME SUENA - GALA 10

La joven cantante tiene que imitar a la elegante y magnífica Cher en Tu cara me suena. Melody con un look muy sensual viene a rebatir a Ángel que la recriminará que no tenía corazón en las imitaciones. Melody con una fuerza sobrenatural se sube al escenario de Tu cara me suena y canta el éxito de Cher, 'The shoop shoop song'.