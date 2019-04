TU CARA ME SUENA - GALA 10

Juan y José tienen que multiplicarse por seis en la décima gala de Tu cara me suena. Los Chunguitos vuelve a vestirse de mujer para cantar con su osadía la 'Me pongo colorada' de Papá Levante, divertidos y con un baile al más puro estilo flamenco, el dúo musical le pide al jurado de Tu cara me suena el cuatro en la valoración para no romper su 'racha'.