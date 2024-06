Tras las cámaras: Lolita se desinhibe con un megáfono y manda un mensaje al público

"Esto no es un programa, es una escape room", asegura Juanra Bonet. Quien mejor podría decirlo que él tras imitar a Jack Black en su papel de Bowser en Super Mario Bros: La película. Cada gala de Tu cara me suena 11 es como un videojuego: está lleno de personajes, cada actuación es como una fase y la meta es disfrutar.

Tras las cámaras, hay todavía más diversión de la que ven los espectadores. Ocurren anécdotas tan sorprendentes como ver a Lolita sentada en el sofá con el resto de concursantes y cogiendo el megáfono con el que ha actuado Valeria Ros como P!nk. La cantante, en un arranque de espontaneidad, ha mandado un mensaje al público. ¡Descúbrelo en el vídeo!

Te invitamos a que descubras también las reacciones de los concursantes tras sus números. "Soraya e Lago, junti per l'amore", podría ser el nombre de la próxima gira que llevara a esta pareja tras enamorar como Ricchi e Poveri. Por su parte, Conchita hace una petición ante nuestra cámara: "Bizarrap, llámame, por favor". Ella hace otro estilo de música pero su primera victoria en Tu cara me suena ha sido como Ptazeta. ¿Por qué no profundizar en este género?

Detrás del escenario, incluso nos hemos encontrado con el cuerpo de bomberos que ha acompañado a Supremme de Luxe en su imitación de Gloria Trevi. Hemos visto a los bailarines del programa haciendo abdominales antes de quitarse el traje e incendiar el plató con su ardiente striptease. ¡Dale al play y no te pierdas ni un detalle!