La imitación de Ptazeta lleva a Conchita a lo más alto en la gala con más corazón de Tu cara me suena 11

Si hay una concursante para la que Tu cara me suena 11 está significando evolución, sin duda es Conchita. Esa progresión, cada semana más y más evidente, ha tenido su recompensa en la Gala 8 al convertirse en campeona de la noche con su imitación de Ptazeta. Ha sido una de las actuaciones más cañeras en un programa en el que la mayoría de sus compañeros le han cantado al amor.

Conchita rozó la victoria hace dos semanas, con su homenaje a Mecano, pero ha sido rapeando como se ha convertido en ganadora. Llama la atención que los personajes con los que más brilla son los que parecen más alejados a su propio género. Desde que se prestó a experimentar y desinhibirse como María Becerra, no ha parado de divertirse. Con Ptazeta, ha llegado a lo más alto y con la dificultad de una letra infinita que parecía un trabalenguas, la de la 'Music Sessions #45' de Bizarrap, hasta el punto de renunciar al apoyo visual que habitualmente tienen los concursantes.

Esta actuación ha sido uno de los momentos cañeros de la gala, junto con el punto roquero de Valeria Ros como P!nk con 'Get the party started' y el empoderamiento de Supremme de Luxe como Gloria Trevi con 'Me lloras'. Su actuación ha sido puro fuego, en gran parte por el sensual cuerpo de bomberos que la ha acompañado.

Sin embargo, lo que más ha destacado en esta gala ha sido el romanticismo. Raoul Vázquez, que sigue líder de la clasificación general, ha cantado 'Sweet Caroline' como Neil Diamond y Julia Medina ha viajado incluso a 'Saturno' como Pablo Alborán. Sin embargo, quien más ha llegado al corazón ha sido David Bustamante, al le ha tocado ser parte de Sin bandera. Con el lujo de estar acompañado en el escenario por Noel Schajris, al cantante le ha tocado imitar a Leonel García y las emociones se han desbordado con 'Que lloro'.

Han sido muchas las maneras en las que los concursantes han cantado al amor. Raquel Sánchez Silva lo ha hecho con un número circense al meterse en el papel de Victoria Abril con 'Cuando tú me besas' y Miguel Lago, en italiano y acompañado de Soraya Arnelas. Juntos han sido Ricchi e Poveri cantando un himno como ‘Sarà perché ti amo’.

Pero ninguno ha llegado al nivel de Juanra Bonet, que incluso ha hecho una declaración de amor... ¡a Lolita! Ella ha sido su princesa al imitar a Jack Black y su papel de Bowser en la película Super Mario Bros cantando 'Peaches'.

El broche del romanticismo lo han puesto los invitados. Kiko y Shara se han convertido en Camilo y Evaluna para cantar 'Índigo'. Con tan buen rollo y un mensaje tan optimista, se han metido al público en el bolsillo y también entran en la nómina de candidatos a ser concursantes de Tu cara me suena.

Tanta dulzura no logra eclipsar a la gran protagonista de la Gala 8, que ha sido Conchita. Se ha llevado una victoria de mérito, que premia su evolución, su trabajo... y, sobre todo, que se haya prestado a jugar, a arriesgar. En definitiva, realmente a imitar. Y aún tiene mucho con lo que sorprender en Tu cara me suena 11.