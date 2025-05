Con solo 8 años Lucas deslumbra a los coaches en La Voz Kids: ¡y provoca doble superbloqueo!

La segunda noche de Audiciones a ciegas en La Voz Kids ha comenzado fuerte con la actuación de Lucas, el primer talent en subirse al escenario. Con tan solo 8 años, este pequeño artista ya tiene muy claro su futuro: quiere ser portero de fútbol y cantante.

La música le viene de familia ya que su padre también es cantante, y lo ha demostrado con una emotiva interpretación de ‘Luz de luna’ de Álvaro Carrillo. Su voz no ha tardado en impresionar al público… ¡y a los coaches!

Bisbal ha sido el primer coach en girar su silla para tenerle en su equipo, más tarde lo han hecho Manuel Turizo y Edurne... ¡Los tres han alucinado con su chorro de voz!

Los cuatro coaches no han podido ocultar su sorpresa al ver al talent tan pequeño: “Es tan petit” , exclamaba Lola Índigo al descubrir su edad.

Edurne no podía ocultar su asombro con estas palabras: “Estoy impactada, no me esperaba para nada verte tan pequeño con esa voz”.

La lucha por llevarse a Lucas fue intensa y estratégica. Bisbal activó el superbloqueo contra Edurne, pero Manuel Turizo respondió rápidamente con otro bloqueo… ¡contra Bisbal! Una jugada maestra que terminó con Lucas en el equipo del coach colombiano.

Un momentazo lleno de emoción, talento y mucha estrategia… ¡y solo estamos empezando la gala!