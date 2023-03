Susana Saborido se sincera con Joaquín: "Si yo voy a verte y no te veo jugar, a mí se me parte el alma"

Susana Saborido es uno de los apoyos fundamentales de Joaquín Sánchez en su carrera como futbolista. Su mujer junto a sus hijas, Daniela y Salma fueron el pilar en el que s sustentó el capitán bético cuando levantó la última Copa del Rey ganada por el Betis.

Susana se sincera con Joaquín sobre sus sentimientos cuando va al campo, "si yo voy a verte y no te veo jugar, a mí se me parte el alma" le aseguraba su mujer al futbolista. "Me estás emocionando carajota" le decía Joaquín a la mujer con la que lleva más de veinte años.

Susana Saborido conoció a Joaquín después de que el futbolista fallara el famoso penalti de Corea, desde ese momento, su mujer siempre ha estado a su lado durante toda su carrera deportiva. No te pierdas el próximo programa de 'La penúltima y me voy', el jueves a las 22:45 en Antena 3.