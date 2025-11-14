María niega a Andrés haber recibido la carta de Enriqueta y las sospechas regresan con fuerza

Andrés intenta reconstruir sus recuerdos tras la explosión de la fábrica, pero una carta enviada desde París por Enriqueta lo desestabiliza en Sueños de libertad. Asegura no haberla recibido, aunque Manuela confirma que fue entregada a María.

Cuando Andrés enfrenta a su mujer, ella niega todo. Su versión contradice lo que otros aseguran haber visto, y las sombras del pasado vuelven a acechar al matrimonio. ¿Descubrirá Andrés qué ocurrió realmente con la carta perdida?