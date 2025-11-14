Publicidad
La Encrucijada
Sara miente para sobrevivir: el brutal golpe que la obliga a ocultar la verdad sobre Saúl
Sara aparece herida tras descubrir las pruebas que confirman las sospechas sobre Saúl. La joven se ve forzada a mentir para evitar un nuevo ataque y proteger su vida.
En La Encrucijada, tras hallar unas fotos de Amanda escondidas bajo la cama de Saúl, Sara desató la ira del hermano de Mónica, que la agredió para silenciarla. Inconsciente y aterrorizada, su padre Emilio intervino para mantenerla a salvo y convencerla de guardar silencio.
Horas después, la joven reapareció en casa de César con un golpe en la cabeza. Aunque trató de fingir normalidad, se vio obligada a inventar una versión de los hechos. Siguiendo el consejo de su padre, Sara mintió, consciente de que decir la verdad podría costarle caro.