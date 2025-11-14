Sara miente para sobrevivir: el brutal golpe que la obliga a ocultar la verdad sobre Saúl

En La Encrucijada, tras hallar unas fotos de Amanda escondidas bajo la cama de Saúl, Sara desató la ira del hermano de Mónica, que la agredió para silenciarla. Inconsciente y aterrorizada, su padre Emilio intervino para mantenerla a salvo y convencerla de guardar silencio.

Horas después, la joven reapareció en casa de César con un golpe en la cabeza. Aunque trató de fingir normalidad, se vio obligada a inventar una versión de los hechos. Siguiendo el consejo de su padre, Sara mintió, consciente de que decir la verdad podría costarle caro.