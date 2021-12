Las mejores recetas de Karlos Arguiñano para triunfar en las mesas navideñas

Las navidades ya están a la vuelta de la esquina y con ellas llega una época llena de grandes y pequeñas mesas donde compartir momentos especiales con tus seres queridos. Se trata de la ocasión perfecta de disfrutar tanto dentro de la cocina como comiendo y Karlos Arguiñano tiene las recetas perfectas para ello.

Canapés

Mientras que se espera que lleguen todos los invitados, la mesa ya está llena de pequeños con platos con algo de picoteo. Estas tres opciones son maravillosas, y lo que garantizas con esto es que nadie llegue tarde, ¡pues no querrán perdérselo!

Tanto los cruasanes de queso como los rollitos de atún no tardan nada en hacerse, no manchan, y además, son ideales para los más pequeños de la casa. La otra opción, los bocaditos de queso con cebolla caramelizada requieren un poco más de elaboración pero valen la pena.

El picoteo “muy bien apañado” de Karlos Arguiñano: bocados de queso con cebolla caramelizada | antena3.com

Entrantes

Una vez han llegado todos los familiares, es hora de sentarse en la mesa. Salen los entrantes, una de las mejores partes y donde, con pequeñas recetas, podrás demostrar tu nivel gastronómico.

Te recomendamos unos huevos en hojaldre, una receta muy vistosa y deliciosa. Pero si se prefiere hacer algo que implique menos tiempo de preparación, estas dos opciones son ideales: rollitos de salmón y aguacate o huevos rellenos con guacamole y gambas.

Las tres opciones tienen ingredientes diferentes para demostrar que no hace falta comprar muchos alimentos y tener platos distintos y ricos encima de la mesa. Importante, recuerda no hacer muchos, que la comida no ha hecho más que empezar.

Receta de huevos en hojaldre con crema, de Karlos Arguiñano | antena3.com

Primer plato

El momento del primer plato es importante. Desde 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' recomendamos que sean ligeros, una cuestión importante para que la persona pueda seguir comiendo después de este.

Por ello, las sopas y las cremas se convierten en las aliadas perfectas para este momento de la comida o cena. Una opción sería una sopa de pescado con fideos, un plato con sabor, con color y calentita. Sin embargo, si se prefiere un plato frio, también está la alternativa de una sopa de melón con langostinos, algo totalmente diferente que seguro que llama la atención.

Y hablando de cremas también, una crema de calabacín con queso salteado también puede ser un plato ideal.

Receta de sopa de pescado con fideos | antena3.com

Segundo plato

Es la hora de los platos fuertes, aquí traemos dos opciones, según se prefiera la carne o el marisco.

Por un lado encontramos el solomillo Wellington, un plato que requiere elaboración, pero donde su magia reside tanto en la presentación como en el sabor. Todos tus familiares y amigos quedarán encantados. Con esta receta no hay margen de error.

Si por otro lado, se prefiere seguir con platos un poco más ligeros encontramos unos langostinos al horno con ajo y perejil. Se trata de una alternativa perfecta a los tradicionales a la plancha donde toda la cocina de llena de humos. No tiene ninguna dificultad y se podrá hacer en grandes cantidades si así se desea.

Receta de solomillo wellington. | Receta de solomillo wellington.

Postre

El momento del postre es sin duda alguna uno de los mejores y donde más se disfruta.

Para los más golosos, este flan de dulce de leche es una opción perfecta. Algo diferente a lo tradicional, pero que no implica más dificultad. Si es la primera vez que lo haces, quedarás enamorado.

Si se prefiere optar por postres mucho más ligeros, las naranjas rellenas de merengue o el sorbete de piña con sirope de granada pueden ser todo lo que buscas. Son refrescantes y ligeras, y además, se pueden tener hechas con antelación.

Tres alternativas perfectas para terminar con un muy buen sabor de boca.