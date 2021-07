El azúcar moscovado es un tipo de azúcar no refinado, lo más virgen de la caña. El pequeño de la familia, Joseba Arguiñano nos explica que es normal no conocerlo, ya que no es muy común su utilización.

¿Qué características buenas tiene? Sus aromas potentes con toques de canela y café.

¿Quieres saber cómo lo utiliza él? No te pierdas el vídeo.