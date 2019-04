Santiago Abascal, en una entrevista con Susanna Griso: "Vox representa las necesidades de los españoles"

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha recibido en su casa al líder de Vox, Santiago Abascal, con quien se ha sentado a tomarse un café para charlar de política y de su vida personal en la semana decisiva de cara a las elecciones generales.

La primera pregunta que ha abierto la entrevista ha sido si en su casa se hablaba de política. Abascal ha respondido que en su casa no se charlaba porque, al pensar todos lo mismo, siempre se rearfimaban en lo que pensaban.

En un momento de distensión, Abascal ha reconocido que nunca se sentaría con Pablo Iglesias a tomarse un café: "No me lo tomaría con Pablo Iglesias porque representa todo lo contrario a lo que pienso y pone en cuestión temas que para mi no son cuestionables como la Unidad de España y la libertad".

Volviendo al asunto político, Abascal ha vuelto a reivindicar la aplicación del artículo 155 en Cataluña. "Hay que aplicar la ley con toda la dureza en toda la región. En Cataluña hay partidos que se han convertido en organizaciones criminales", ha asegurado.

Otros de los temas que se han abordado en la entrevista, ha sido sobre los valores que representa Vox como formación política que aspira a presidir un Gobierno. "Vox representa las necesidades de los españoles. La gente ha encontrado un partido que habla de sus problemas".

Sobre el uso de armas, Abascal ha defendido el derecho a tener armas "siempre y cuando la persona esté totalmente capacitada". "Estamos viendo caso de gente que está siendo juzgada por proteger su casa y su familia", ha denunciado.

También ha habido tiempo para abordar temas menos serios. Sobre si apoyará al F.C. Barcelona, en caso de que llegue a final de las Champions, Abascal ha respondido: "La veré con distancia. Me da lo mismo. Siento que el Barça se haya institucionalizado hacia la vertiente independentista".

