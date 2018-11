"Si seguimos fabricando coches de combustión en 2040, no los vamos a vender en ningún sitio"

'UN CAFÉ CON SUSANNA'

Noemí Navas, Directora de Comunicación de ANFAC, considera que se han dado una serie de circunstancias que han generalizado la caída de la demanda del diésel en España. Está pasando en toda Europa, pero en España la venta está cayendo más rápido que en otros países. La cuota de mercado actualmente está en niveles del año 95 que fue cuando empezaron a crecer las ventas de diésel sobre la gasolina. Pedro Fresco, experto en el mercado eléctrico, opina que hasta el año 2050 no vamos a usar coches eléctricos. La situación afecta a toda Europa, pero cada país ha optado por un ritmo de trabajo distinto. Por ejemplo, en Alemania no se han establecido plazos; en Reino Unido se ha acordado un plan para la ayuda a la compra de vehículos eléctricos y a la colocación de infraestructuras; Noruega lleva años introduciendo beneficios fiscales para tener cuota de vehículo eléctrico. Pedro Fresco asegura que si seguimos fabricando coches de combustión en 2040 no se van a conseguir vender en ningún sitio.