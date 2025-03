María del Monte, criticada por la 'cobra' a su mujer Inmaculada Casal: "Si hubiera tenido una pareja hetero se lo hubiera permitido"

María del Monte y su pareja Inmaculada Casal no se esconden y pasean su amor en todos los actos públicos en los que se las ve juntas. Sin embargo, recientemente la cantante ha tenido un gesto público con Inmaculada con el que se ha convertido en el blanco de las críticas en las redes sociales. Todo sucedía después de que a María le entregaran un premio, su mujer le hacía una entrevista para Canal Sur. En un momento de la entrevista María del Monte la rechazaba diciendo: "¿Dónde vas?" y haciéndole una especie de cobra ante el intento de darle un 'pico'.

Posteriormente María de Monte se disculpaba diciendo que ella no es muy expresiva en público no quiere serlo con ese tipo de muestras de cariño. Quiere mantener su intimidad y, aunque públicamente ha contado su relación, no quiere tener ese tipo de gestos en público.

"Eso es una muestra de la 'lesbofobia' interiorizada"

Laura Fa, periodista y colaboradora de Espejo Público, apunta que María del Monte tiene mucho pudor en ese momento pero cree que si hubiera tenido una pareja hetero "en un momento dado se lo hubiera permitido". Considera que esa negativa a darse un beso "es un reflejo de lo que es la lesbofobia interiorizada".

Gema López entiende que ese no es el lugar para darle un beso en la boca a su mujer "porque ha ido a recibir una medalla".

"Me parece injusto que se diga que María tiene homofobia cuando ha estado décadas enfrentándose a las críticas"

Daniel Valero, activista LGTBIQ+, considera que María no vive escondida y recuerda que la hemos visto en un escenario con su pareja, pero "es una persona muy privada y no se esperaba ese gesto en ese momento". Cree que es habitual en las personas LGTBIQ+ el tener miedo a romper esa privacidad.

Cree además que si no fuera una pareja homosexual no se habría dado este debate. Recuerda Pilar Vidal que todo el mundo ha sabido de la existencia de la pareja desde el principio menos la madre de María del Monte. "Cuando muere su madre decide abrirse y dar visibilidad a la relación", establece.

Al activista Daniel Valero le parece injusto que se diga que María del Monte tiene mucha homofobia interiorizada "cuando hablamos de una mujer que ha vivido décadas y décadas enfrentándose a críticas y comentarios de la industria que le ha estado diciendo que no se le debe notar porque es malo para la carrera".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.