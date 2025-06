Carisma y ritmo latino: Manu Baqueiro y Carol Rovira derrochan química imitando a Juanes y Mon Laferte con 'Amárrame'

Que Manu Baqueiro se lo está pasando en grande en Tu cara me suena, no nos cabe duda. El actor lo da todo cada vez que se sube al escenario y la semana pasada volvió a demostrarlo revolucionando al público con ‘Demasiadas mujeres’ de C. Tangana.

El pulsador ha querido que Manu Baqueiro actúe acompañado en esta undécima gala, así que al actor no le ha quedado más remedio que llamar a una amiga para imitar a Juanes y a Mon Laferte sobre el escenario de Tu cara me suena. ¿Y quién ha llamado a Manu? ¡Pues a Carol Rovira!

La actriz ya había acudido como invitada hace unos años al programa y nos había sorprendido con su imitación de Ana Belén. En esta ocasión, el impacto no ha sido menor, ya que la actriz ha clavado la voz tan característica de Mon Laferte para acompañar a su amigo en el escenario.

Manu Baqueiro ha sabido captar la esencia de Juanes y ha derrochado química con su amiga tal y como los dos cantantes hacen en el videoclip de ‘Amárrame’. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole play al vídeo de arriba!