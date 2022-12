Tasaciones a la baja en las tiendas de compra venta de oro en nuestro país

Los negocios de la compra de oro se han disparado. Se han convertido en los salvadores de las cuentas de miles de españoles que no llegan a fin de mes. Pero el precio que muchos de estos comercios ofrecen por nuestras joyas no vale lo mismo en todos los negocios. Se trata de un negocio poco regulado hasta la fecha que ha visto incrementado su implantación ante la desconfianza popular en los bancos y la necesidad de dinero para gastos inmediatos. Sin embargo, las piezas que nosostros llevamos a estos locales pueden variar su precio notablemente. "No estamos hablando de engaños, porque se trata de una libre competencia, pero debemos andar con mucho cuidado y acudir al que nos pague más", dicen desde la OCU.

La calidad del oro, el peso o su valor son algunas de las características que influyen en le precio final. Según la Organización de Consumidores y Usuarios el 97 por ciento de las tasaciones que nos ofrecen, estan por debajo de lo que sería su precio real.