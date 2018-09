Susanna Griso estalla ante la 'mujer más franquista de España': "Llevamos un programa un poco complicado, madrugo mucho y me encuentro con esto"

RIFIRRAFE DE LOS COLABORADORES

Pilar Gutiérrez, 'la mujer más franquista de España', ha protagonizado uno de los momentos más tensos de la mañana en 'Espejo Público'. Primero confundía a la colaboradora Elisa Beni con la también periodista Cristina Fallarás. "La jeta que usted tiene señora, se jacta de haber robado y se enorgullece de ello", le espetaba. Gutiérrez retiraba la acusación tras descubrir la confusión pero no dejaba de arremeter contra otros colaboradores. Ante tal situación Susanna Griso señalaba que llevaba un programa "muy complicado". "No les voy a contar mis penas pero madrugo mucho y me encuentro con esto", aseguraba.