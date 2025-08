UN ROTO INESPERADO

El percance de Jenna Ortega con su vestido de transparencias en la premiere de Miércoles

Jenna Ortega brilla en la premiere de Miércoles, pero su vestido no aguantó el susto. Un agujero en su vestido ha acaparado las miradas de un look que, sin duda, era para no dejar indiferente a nadie.