EXCLUSIVA | Declaración del 'rey del cachopo': "Yo no maté ni descuarticé a Heidi, no sé nada de esa atrocidad"

El 'rey del cachopo' ha declarado ante la jueza para defender su inocencia. Ha confirmado que Heidi trabajó para él, pero no le dio de alta porque no estaba de forma regular en España, por lo que le pagaba la nómina en metálico. Además, desvela que solo estuvo trabajando un mes porque salieron con la plantilla, apareció su novio que no la trató bien, César le defendió y empezaron a salir. Era una relación intermitente por la diferencia de edad tan grande que había, pero seguían viéndose: "Seguíamos viéndonos porque teníamos una relación sexual muy fuerte". Un viernes de agosto fue la última noche que estuvo con Heidi.

César Román asegura que el 5 de agosto estuvo en la nave de al lado, pero no estuvo con Heidi ese día. Dice que en la nave había muchos productos de limpieza y dio orden de que se limpiara. Cuando se enteró de que había una orden de detención se iba a presentar en la Policía, pero no le dio tiempo. Además, afirma no haberse puesto en contacto con su hermana porque "tiene pocas luces" y podría facilitarle el lugar en el que se encontraba.