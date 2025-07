Una vecina de Basauri huye de su casa por miedo a su 'inquiokupa': "Me llama puta y perra sucia"

Estíbaliz, una vecina de Basauri, ha tenido que convivir durante 19 meses con un inquilino moroso y ha tenido que abandonar su propia vivienda por miedo. Este viernes, Espejo Público ha estado con la protagonista de esta historia, quien ha explicado que conoció al inquilino en una asociación de ayuda a gente sin hogar, en la que es voluntaria, y donde decidió acogerlo.

El orden de los hechos

Estíbaliz le alquiló una habitación de su vivienda al inquilino por 350 Euros todo incluido. Los primeros meses todo iba bien, la convivencia era buena y el inquilino pagaba sus facturas pero, la cosa cambió, cuando el señor de 48 años empezó a coger cosas de la calle y a meterlas en casa para venderlas. La casera le dijo que le molestaba que hiciese eso, y que su casa "no era un almacén", lo que provocó tensión por parte de ambos y una mala convivencia.

"Me sentaba en la mesa y estaba viendo porno"

Desde ese momento, que fue en junio, el inquilino ha intentado hacer todo lo posible para fastidiar a la casera. Según ha reconocido la protagonista en Espejo Público: "Me hablaba y se tocaba sus partes íntimas, me sentaba en la mesa a cenar y él estaba viendo porno, me bloqueó de WhatsApp y dejó de hablarme, me llamaba puta y perra sucia".

Las secuelas psicológicas de Estíbaliz

La situación estaba cada vez más tensa, Estíbaliz cada vez tenía más miedo, y tuvo que tomar la decisión de irse de su propia casa. "Ahora vivo en casa de mi hermano, estoy teniendo tratamiento psicológico, llevo un año teniendo miedo, entro en mi casa y como esté el, las pulsaciones se me ponen a 1000", ha reconocido la vecina de Basauri.

Pendiente de una orden de desahucio

Estíbaliz denunció al 'inquiokupa' el 30 de noviembre, y desde ese momento dejó de pagarle las facturas. Según ha contado la casera: "Es una persona con la que no se puede hablar, se piensa que sólo él tiene los derechos. Llamé a la policía y me dijeron que si no hay una orden de desahucio no lo echaban, como se permite la ley, pues él lo hace. He pedido la orden de desahucio, pero hay que esperar mucho tiempo".

