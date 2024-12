Las valoraciones de tres socialistas de renombre sobre la declaración de Aldama: "Este tipo de delincuentes se aprovechan y se lo llevan"

Para Elena Valenciano, presidenta de la Fundación Mujeres y Consejera de Estado, el panorama que estamos viviendo "es terrible". Después de ver pasar a Víctor de Aldama y Koldo García por el Tribunal Supremo cree que "hay que distinguir entre los hechos y la capacidad de mentir de algunas personas" porque asegura que sino "el Estado de Derecho se convierte en una "especie de mercadillo". Reconoce que hay cosas de las que ha dicho Aldama que son ciertas, porque ha aportado las pruebas, pero duda de muchas otras. Asegura que tendrá que ser la Fiscalía quien dé credibilidad a las pruebas o no y que hay que distinguir entre "hechos, hipótesis y juego mediático". Dice que no va a dar credibilidad a nada de lo que no vea las pruebas porque sino "esto es una guerra de trincheras".

Tanto SusanaDíaz como CándidoMéndez destacan también la ausencia de pruebas. "Este señor está llevando una línea muy agresiva pero ningún tipo de pruebas", dice Méndez. Díaz añade que "este tipo de delincuentes se aprovechan y se lo llevan y luego ponen el nombre del partido por delante".

Modo preelectoral

Tanto Elena Valenciano como Susana Díaz y Cándido Méndez coinciden en que, muy probablemente, en 2025 se celebrarán nuevas elecciones. Díaz recuerda que con la aritmética parlamentaria actual, la situación de Puigdemont y la dificultad para sacar adelante unos nuevos presupuestos, "son tantos los nubarrones que creo que en 2025 puede ser el año donde el Presidente busque una ventana de oportunidad (y convoque elecciones)". Lo mismo opina Cándido Méndez, quien asegura que "en esta etapa hay una anomalía política y es Puigdemont". Valenciano dice que "la situación de inestabilidad política es evidente" y que la permanente búsqueda de que Puigdemont "esté contexto me resulta insoportable". Con todas estas circunstancias los tres, tanto Susana Díaz como Elena Valenciano y Cándido Méndez creen que puede ser que "vayamos a elecciones en 2025".

