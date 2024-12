Carlos Alsina, sobre un posible pacto de silencio entre Koldo, Ábalos y el Gobierno: "Aldama no tiene que presentar pruebas"

Las sospechas sobre un posible acuerdo entre las distintas partes implicadas en la trama que investiga el Tribunal Supremo de presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia por parte de los empresarios y políticos que intervinieron en las gestiones.

¿Quién dirige la acusación?

Carlos Alsina aclaraba quién lleva las riendas de la investigación pese a lo que pueda pretenderse con tantas declaraciones: "La acusación en esta causa no la ejerce Víctor de Aldama. Él no es la parte acusadora aunque él pueda imputar cosas en sus declaraciones a otros. Aquí quien lleva la acusación es la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones particulares y es el juez que instruye la investigación".

El periodista desvinculaba el transcurso de los acontecimientos del cambio de actitud de Aldama, que comenzaba a colaborar con la justicia, confesar e implicar a terceros en supuestos delitos.

"Ya había una causa judicial, ya había una investigación en marcha y ya hubo un informe de la UCO", explicaba Carlos.

Quería dejar claro Alsina que el exministro "Ábalos ya estaba imputado en el Tribunal Supremo antes de que Víctor de Aldama empezara a contar todas estas cosas".

Cambios de estrategia

Susanna Griso advertía un giro en la postura del ahora ministro de Transportes, Óscar Puente: "La estrategia de Puente ha pasado de ser muy crítica con Ábalos, en esa primera auditoría, a una segunda que supone un balón de oxígeno para el exministro".

Vinculaba esa diferencia a la hipotética existencia de un pacto para que Ábalos y el Gobierno se vean lo menos afectados posible.

Carlos Alsina, director del programa 'Más de Uno' en la radio 'Onda Cero', recordaba las declaraciones de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, del que decía que "no es del Gobierno, pero como si lo fuera", por la importancia que ocupa dentro del partido: "Él tampoco se cree nada de lo que dice Aldama sobre José Luis Ábalos".

Otro de los cambios que advertían, en la conexión semanal entre los mundos televisivo y radiofónico Susanna y Carlos, era en el momento que los testimonios del empresario salpicaban a miembros del Partido Socialista, incluidos del mismo Gobierno.

"Entonces es cuando vemos al Gobierno diciendo: 'miente', 'Anacleto', 'agente de la T.I.A', y todo lo demás", decía Carlos.

Desde el Gobierno esgrimen que, el considerado el 'nexo corruptor' por los investigadores de la UCO, no presenta pruebas, cosa que admitía como cierta el periodista, pero al mismo tiempo recordaba que corresponde a la instrucción encontrar las pruebas de los hechos: "Aldama a todos nos gustaría que si dice 'esto', que lo haya documentado, pero es que, él en realidad no tiene que presentar pruebas porque no él no es la acusación. Él va y dice lo que le da la gana, porque como es sospechoso el está a la defensa".

