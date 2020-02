Un médico francés aislado en el hotel de Tenerife por coronavirus: "Hay una restricción de libertad por el bien común"

A partir de ese positivo las autoridades decidieron precintar el complejo hotelero de Adeje (Tenerife) con más de mil turistas en su interior para frenar la propagación. Cuenta Del Monte que está informándose de la situación a través de la radio.

Cree que las autoridades sanitarias españolas están actuando adecuadamente para estrechar el círculo alrededor del primer infectado del coronavirus. Un equipo médico les ha tomado la temperatura, ellos sabían que estaban en el círculo más lejano del infectado. Hasta ahora no les han hecho una prueba directa de la enfermedad.

En el tiempo que llevan confinados no han salido de la habitación. "Solo hay una restricción parcial de libertad y es por el bien común", destaca. Se alimentan a través de bolsas de picnic empaquetadas. "No es del mismo nivel de lo que hemos comido ahora, son sandwich. Pero no nos vamos a morir de hambre", reconoce.

Recomienda tener paciencia para limitar la propagación del virus a semejanza de China done "ha habido una privación muy fuerte con esa autoridad y esa conciencia nacional".

Tenía un vuelo de vuelta para este mismo miércoles que no podrá coger y aún no sabe cuando regresará a Francia. El seguro no cubre tampoco esta contingencia y el coste que tenga este confinamiento lo tendrá que abonar él mismo.

