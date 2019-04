Un juez retira la custodia de su hija menor a la madre de Diana Quer

Un juez ha retirado a la madre de la joven Diana Quer, desaparecida en A Pobra do Caramiñal hace once días, la custodia de su hija menor, Valeria, han informado fuentes del entorno familiar. Las razones de la retirada de la custodia no han trascendido, excepto que la decisión judicial no está relacionada con la desaparición de la joven. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha informado de que cualquier decisión que se adopte, al margen de la causa en sí, como puede ser esta, formaría parte de la vida familiar y prevalece el derecho a la intimidad, por lo que no se facilitará información al respecto.

Valeria, de 16 años, se encuentra bajo el cuidado de su padre, Juan Carlos, que está separado de su mujer. La menor ha sufrido episodios de ansiedad desde la desaparición de su hermana Diana, que tiene 18 años.