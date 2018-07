Un arrendatario de Ana Julia Quezada: "Intentó estafarme con 100 euros en billetes falsos y le dije que no quería verla más"

TESTIMONIO DE FRANCISCO FERNANDO

Francisco Fernando, alias 'el cacho', alquiló un apartamento durante 5 años a Ana Julia. Asegura que la mujer, que fue detenida mientras transportaba el cadáver del pequeño Gabriel en el maletero de su coche, le intentó estafar y la echó a la calle. "Un día me pagó 400 euros en billetes y monedas y 100 eran falsos. Desde entonces la eché a la cale y le dije que no quería verla más. No nos gustaba su cara", sostiene