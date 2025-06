Tomás Gómez: "Pedro Sánchez ha acabado con el PSOE, está acabando con España y trasladando su descomposición a las instituciones"

Tomás Gómez, el que fuera líder de los socialistas madrileños, cree que en las nuevas informaciones que ha sacado a la luz el informe de la UCO sobre Santos Cerdán siempre hay una información inicial que es impactante y en el curso de la investigación se van conociendo otros muchos datos.

Señala que "'los mosqueteros' eran 4, no 3" y no entiende "que en este momento Pedro Sánchez no haya convocado elecciones". "Un caso de corrupción que afecta a las personas con las que él decidió hacer equipo. Aquí ha habido dinero público y afecta a varias administraciones. Hay dinero que hasta Europa se está investigando", establece.

"Me consta que el fiscal general del Estado quiere dimitir"

"Me consta que el fiscal general del Estado quiere dimitir y se le está reprimiendo", asegura sobre el investigado Álvaro García Ortiz. Se pregunta por qué un Gobierno mantiene forzado a un fiscal inmerso en un proceso judicial. "La explicación es que Sánchez necesita un precedente de un responsable de una alta institución del Estado. Esto apunta y huele muy mal. El país necesita una convocatoria de elecciones".

Recuerda además que Sánchez reconoció que si ahora convoca elecciones ganaría la extrema derecha pero no lo ve un motivo para permanecer en el poder.

"Esto va camino de una tiranía, no hay otra salida que convocar elecciones"

Tomás Gómez mantiene que Pedro Sánchez se pone por encima de todo, incluso de la ley y del Estado de derecho y cuando algún proceso judicial afecta a su entorno lo zanja diciendo "que no tiene ninguna veracidad y es un bulo". "En democracia esto no es así y esto va camino de una tiranía, no hay otra salida que convocatoria de elecciones. Sabemos que primero esta el país, después del partido y luego cada uno de nosotros".

"Sánchez ha acabado con el PSOE, está acabando con España, su descomposición la esta trasladando a las instituciones y al conjunto de la izquierda. No hay salida y Sánchez se empeña en mantenerse aferrado al sillón de esta manera. Ni si quiera para gobernar, eso ya no es política tiene un tinte casi patológico".

