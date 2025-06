Última hora crisis en el PSOE en directo: Feijóo a Pedro Sánchez: "Es usted el líder de una manada corrupta"

En cuanto a la moción de censura, Feijóo ha explicado que no lo va a presentar porque le faltan cuatro votos, pero que no descarta que uno de los socios de Gobierno de Pedro Sánchez se desligue. "No me faltan ganas para una moción de censura, me faltan cuatro votos", ha explicado el gallego.

Sin embargo, Sánchez ha respondido con los casos de corrupción que rodean al Partido Popular con el novio o hermano de ayuso. "El Partido Popular es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos", ha remarcado el socialista.