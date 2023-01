Teresa Ribera, sobre la excepción ibérica: "Nos gustaría que el tope al gas quedara en torno a 45-50 euros"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha tomado un café con Lorena García para hablar sobre los asuntos que afectan a España actualmente, como el precio de la luz y el gas, así como el reciente asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo de Brasil.

En cuanto al bolsillo de los españoles, en los últimos días de Navidad hemos visto cómo ha repuntado de nuevo el precio de la luz. Al respecto, Ribera ha dicho que estas diferencias tan notables en el precio de la luz de un día para otro tienen que ver con el funcionamiento del mercado eléctrico en Europa. Es por ello por lo que desde el Gobierno "están reivindicando una remodelación del funcionamiento del mercado eléctrico que trasladarán a la Comisión Europea".

Otra de las medidas clave respecto al tope al gas es la excepción ibérica, la que termina el próximo mes de mayo, pero de la que el Gobierno quiere "seguir beneficiándose" ya que está dando buenos resultados: "Tenemos intención de pedir que, hasta que no se modifique la regulación europea, se siga aplicando esta excepción ibérica". Con ello, les gustaría que "el tope al gas quedara en torno a 45-50 euros", lo más parecido al que tenemos actualmente. En relación, la vicepresidenta tercera ha sentenciado: "En la UE aún no hay acuerdo sobre cómo limitar la importación de gas ruso", añadiendo que "la factura de gas no puede crecer más de un 5% por trimestre".

Estos temas siguen estando el punto de mira a causa de la invasión rusa de Ucrania ordenada por Vladímir Putin. Es por ello por lo que Ribera ha reiterado que "conseguir una importación cero de cualquier producto procedente de Rusia es importante para todos".

Ribera, sobre el golpe bolsonarista en Brasil

Teresa Ribera asegura que debe existir "una necesidad de respaldar sin fisuras la democracia de cualquier país", en referencia al golpe bolsonarista ocurrido ayer en Brasil. Con ello, cree que todavía falta "un respaldo directo y contundente por una buena parte de los partidos con representación democrática en el Congreso". Respecto a las críticas de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, la vicepresidenta tercera ha indicado que el centro debería ponerse en respaldar al país y mandar un mensaje de apoyo, y no en poner en comparación. Por último, sobre el apunte de Gamarra al respecto de si algo similar ocurriera en España, Ribera ha añadido que lo que debemos hacer es "defender sin fisuras la aplicación de la Constitución" y que este hecho "sería una actuación tipificable en el delito de rebelión".

Otros asuntos

Teresa Ribera también ha manifestado su postura acerca del último recorte en el trasvase del Tajo-Segura y ha hablado sobre la creación de una unidad de medidas antifraude de los fondos UE por parte de su ministerio. Además de estos asuntos, la última encuesta electoral de El País, asegura que el PP aventaja al PSOE a causa de la crisis institucional vivida en España. Al respecto, Ribera ha argumentado que "han tenido que abordar situaciones excepcionales en esta legislatura" y es por ello por lo que "el Gobierno ha intentado tomar en cada momento las soluciones más adecuadas, con una agenda social e inclusiva" así como "modernizadora de la economía".

Por último, la vicepresidenta y ministra ha mandado un mensaje a los ciudadanos haciendo referencia a la oposición. En él, ha manifestado que también hay que tener en cuenta que el papel de los que no gobiernan, ya que es un papel importante en la legislatura.