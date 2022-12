Mañueco: "Sánchez nos lleva a una situación complicada de independentismo"

El presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco se ha tomado este martes Un café con Susanna. Señala que ya en septiembre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió la rebaja de los impuestos en los productos básicos de la cesta de la compra y durante estos meses el Gobierno ha estado insultando al PP intentando desacreditar lo que dijo Feijóo y "ahora viene a cumplir lo que ya pedimos en el mes de septiembre".

"Ahora necesitamos que el Gobierno haga caso al PP y baje los impuestos a los españoles", mantiene. El PP ha solicitado mantener la rebaja a los carburantes y que se tenga en cuenta a quienes trabajan de manera cotidiana con las familias vulnerables como ayuntamientos, Cruz Roja o Cáritas: "Que seamos conscientes de que vivimos en un estado de las autonomías". Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y las comunidades autónomas conocen las circunstancias personales y familiares de cada familia y de cada persona.

Desde la Junta de Castilla y León han puesto en marcha "la necesidad de ayudar a esas familias vulnerables en función de las particularidades". "Hemos incrementado las ayudas hasta las rentas medias en torno a 35.000 euros para poder facilitar el pago de los intereses de esta familias que están pasando más dificultades".

¿Habrá un referéndum independentista en Cataluña en 2023?

Establece que hará todo lo que está en su mano para evitar un referéndum en 2023. "A mí me gustaría que no ocurriera eso. No tiene sentido, lo que sí es verdad es que el Gobierno de Sánchez está desprotegiendo el Estado. Ha eliminado el delito de sedición y de malversación. Aquellos que hicieron lo que hicieron el 1 de octubre tienen una amnistía encubierta", apunta. Para Mañueco, Sánchez ha traicionado a sus propios principios por voto. Cree que Sánchez nos lleva a una situación complicada de independentismo.

El presidente de la Junta de Castilla y León cree que hay que defender la idea de la Constitución española y la unidad de España que ha funcionado estos años. "Volver al consenso constitucional para aquellas cuestiones que afectan a todos hay que resolver entre todos".

Balance de un año gobernando con Vox

Cree Mañueco que hoy en Castilla y León están mejor que hace un año. Han sido capaces de aprobar los presupuestos y considera que eso hará que estén mejor aún dentro de un año que hoy. "Los presupuestos se han aprobado y han entrado en vigor el 1 de enero. La ley de presupuestos lleva una ley de acompañamiento para medas complementarias. Hubo una confusión en 150 votaciones y en los próximos días presentaremos una proposición de ley para que las medidas que iban acompañando a la ley de presupuestos entren en vigor lo antes posible y que tengan efecto retroactivo las rebajas fiscales".

Respecto a la cogobernanza con Vox, apunta Mañueco que su objetivo era gobernar en solitario pero "nadie entendió esa situación y fuimos capaces de llegar a un acuerdo con el partido de Vox", explica.