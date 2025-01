Cándido Méndez valora las palabras de Felipe González sobre Venezuela: "En un estado de derecho no puedes detener a nadie sin motivo"

Cándido Méndez, ex secretario general del sindicato de 'Unión General de Trabajadores', acudía un día más al plató de Espejo Público. En él ha hablado sobre las palabras de Felipe González en una entrevista al medio digital "The Objetive" en relación a los actos organizados en conmemoración del 50ª aniversario la muerte de Franco, que se cumplen este año. En ese encuentro el ex presidente ha defendido que es mejor evitar una dictadura que recordarla años después. Además, añadía que España debe intervenir. y tomar la iniciativa en la Unión Europea por los lazos que unen a ambos países.

"Mi propuesta es que el Gobierno español lo utilice en la Unión Europea encabezando esa lucha por evitar que Venezuela definitivamente pase a ser una dictadura tirana y una dictadura que ni siquiera regla de dictadura tiene y que encabece ese movimiento la Unión Europea", explica Felipe González. También dice que "no se van a poder mover de ahí" y que "por falta de acción, vamos a ser cómplices de la caídade una democracia que ha sido, durante muchos años un faro, una guía, para América Latina".

Cándido Méndez: "En un estado de derecho y en una sociedad libre, tú no puedes detener a nadie"

El ex secretario del sindicato de la UGT suscribe las palabras de Felipe González y en la declaración del político venezolano Diosdado Cabello, explicaba que "hasta que punto es un régimen dictatorial", haciendo referencia a la detención de María Corina Machado, y defiende que esto en "un estado de derecho y en una sociedad libre, tú no puedes detener a nadie, si hubieras querido detenerla, tiene que haber un motivo, y tendrá que haber un procedimiento". Asimismo, cree que "España tiene una responsabilidad histórica que es fruto de su pasado, de su relación con Iberoamérica y su relación con Venezuela".

Por otro lado, el ex líder sindical se ha mostrado muy crítico con las gestiones del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, las califica como "discretas" y que "iban a desembocar en una salida pactada de Maduro". Por ello, cree que "Felipe González ha defendido bien en envite democrático en el que está".

