Tensión por las palabras de Pedro Sánchez sobre el apagón: "Dice que los operadores eléctricos, como si fueran monstruos, han provocado el problema"

Jasiel París, politólogo y experto en seguridad, pedía que le permitieran explicar las diferencias entre no estar informado, estar mal informado o estar desinformado: "Quien no tiene información sencillamente no sabe nada, quien tiene mala información tiene datos que son incorrectos, y quien desinforma estaría voluntariamente esparciendo un bulo".

A esa breve aclaración subrayaba que el campo en el que la desinformación tiene más posibilidades de extenderse y multiplicarse es el de la escasez de información: "Cuando un Gobierno no informa es cuando aparecen los desinformadores".

La también politóloga Arantxa Tirado, colaboradora habitual del programa, apuntaba a que la desinformación procedía de agendas bien orquestadas y malintencionadas que pretenden obtener rédito de difundir bulos o 'fake news'. También para dañar la reputación de Gobiernos, mencionaba Arantxa, que advertía que se está aprovechando el apagón para erosionar al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez: "Y para cuestionar la legitimidad de lo público, como estamos viendo con este énfasis tan denodado en el hecho de que Red Eléctrica es semipública".

Subrayaba la politóloga el hecho de que el 80% de Red Eléctrica está en manos privadas, y que quienes generan la energía son empresas privadas, afirmaba lo siguiente: "Condicionan la voluntad de los Gobiernos, recordemos cuando quisieron poner un impuesto a las eléctricas, cómo se pusieron".

El debate se encendía cuando Arantxa atribuía una responsabilidad de lo ocurrido a las compañías generadoras de energía, a las que acusaba de seguir únicamente criterios basados en los beneficios. Sobre las acusaciones a Pedro Sánchez de mentir en su última rueda de prensa, la politóloga decía lo siguiente: "Cuando interviene da una información que le pasan los técnicos".

"No es verdad"

"Si dejas hablar..."

Respondía Rubén Amón que no era cierta la última afirmación de Arantxa Tirado y tampoco lo que expresaba el presidente : "Lo que veo es un sesgo ideológico en su planteamiento. Pasa por la demonización de lo privado haciendo apología de las energías renovables".

"A ver si conseguimos dejar hablar", decía Rubén por segunda vez a Arantxa por segunda vez, tras varias interrupciones.

"Él se pone los colores de Red Eléctrica cuando es el sistema energético más prospero del mundoy se lo quita cuando resulta que Red Eléctrica aparece como un monstruo privado", decía el periodista sobre Pedro Sánchez e insistía: "Dice que Red Eléctrica y los operadores eléctricos, como si fueran un monstruo, han provocado el problema, y sin embargo él se atribuye el privilegio de habernos dado la luz, porque hace campaña y bandera de qué manera hemos ido recuperando el sistema eléctrico, como si fuera mérito suyo".

