"Ha sido una pesadilla": hablamos con afectados del incendio de Méntrida

El programa hablaba con algunas personas perjudicadas por el grave incendio surgido el pasado 17 de julio en Méntrida (Toledo), el cual se extendió con mucha velocidad hacia otras zonas, llegando incluso la Comunidad de Madrid.

"Quiero agradecer a la Guardia Civil, a la Policía y a los servicios de emergencia, que se han portado muy bien con la gente", confesaba emocionado Ángel. Este vecino de Calypo Fado señalaba que apenas ha podido dormir una hora y que es imposible no pensar en aquellos vecinos que lo han perdido todo. "Yo tenía mucho miedo por el humo, la mayoría de las personas mueren por inhalación de humo", confesaba.

"Lo preocupante aquí fue el viento, el humo y las cenizas..."

Jorge Portillo es vecino de Navalcarnero y, al igual que Ángel, señalaba que se vivieron momentos de angustia debido al viento y al humo. Además, admitía que llegaron a temer por sus vidas, y que las rachas de viento hicieron que las llamas se extendieran con rapidez, alcanzando campos y pueblos vecinos. El humo lo tapó todo en cuestión de minutos. "A Navalcarnero no llegaron las llamas como tal", apuntaba Jorge, pero explicaba que tuvieron que confinarse para evitar inhalar el aire con cenizas que llegaba desde Méntrida. "Había una gran columna de humo que se acercaba hasta el pueblo. Gracias al boca-boca supimos lo que estaba pasando y nos pudimos resguardar en casa". No fue hasta las 21 horas que los servicios de emergencia confirmaron que la zona de Navalcarnero estaba a salvo de las llamas.

"Me temí lo peor. Hasta que no me llamó una vecina no pude confirmar que el interior de mi casa se había salvado"

José Luis, vecino de Calypo Fado, admite que vivió una larga noche de angustia. Se encontraba lejos de su vivienda cuando recibió la noticia de que la zona estaba ardiendo. En ese momento, los accesos a la urbanización se encontraban ya cerrados y no pudo entrar. En los micrófonos de Espejo Público apunta que "ha vivido una noche horrible, hasta las tres no hemos pegado ojo. Tres horas de sueño hasta que hemos podido venir a ver cómo estaba la situación". Al llegar, se encontró con toda la zona ajardinada y los árboles que rodean a la casa quemados. Con suerte, las llamas no accedieron al interior de la vivienda. José Luis admite resignado que les queda un largo trabajo por delante para reconstruir todo el exterior de la vivienda.

