Una vecina afectada por el incendio de Méntrida enseña su casa destrozada y denuncia el abandono de la zona: "Entre ellos estaban como... ¿Quién va?"

Espejo Público hablaba con una vecina de la urbanización Calypo Fado, situada entre Toledo y Madrid, que se ha visto afectada por el grave incendio surgido en el municipio toledano de Méntrida el pasado 17 de julio. Un fuego que se extendió rápidamente hasta otras zonas, llegando a alcanzar la Comunidad de Madrid, y por el que todavía se mantienen todas las alertas.

Tuvieron que desalojar rápido

Beatriz ha perdido gran parte de su vivienda, además de uno de sus vehículos. "No pensé que iba a llegar hasta aquí", confesaba entre lágrimas. Explicaba que vieron el fuego a lo lejos desde la terraza de su casa y que, cuando ya avisaron que venía desde Méntrida, "dijeron que estaba en el punto limpio, la otra punta de la urbanización". Es por eso que no pensó que fuera a afectarle a ellos. Sin embargo, de un momento para otro, la Guardia Civil acudió a las casas llamando a las puertas y pidiendo que desalojaran con la mayor brevedad posible: "Dijo que teníamos que salir porque venía el fuego hacia acá".

La vecina denunciaba que el principal problema es que, cuando llegó el incendio a la zona, únicamente estaba allí la Guardia Civil, y no los bomberos. Esto se debe a que "casi 100 casas son de la zona de Madrid y el resto es de la zona de Toledo", lo que llevó a una respuesta lenta y llena de ambigüedad por parte de los cuerpos de seguridad: "Entre ellos estaban como... ¿Quién va?". "Los bomberos todavía no estaban. Se suponía que el fuego estaba en la casa 45 y yo soy la 8", indicaba.

Una de las viviendas más destrozadas

Entre los daños sufridos, la parte más afectada es el exterior de la casa. Un jardín que había renovado el año pasado y del que ya no queda nada: plantas arizónicas, suelo de madera, tumbonas y colchonetas totalmente consumidas. En cuanto a la parte interna, el trastero ha quedado destrozado. Ahí tenía la lavadora, la plancha, la caldera y un tanque de gasoil. Es justo este último el que pudo haber generado una explosión mayor, pero los bomberos consiguieron apagarlo antes de tiempo: "La zona está conectaba por tuberías a la casa. Los bomberos me dijeron que llegaron justo a tiempo para evitar que el tanque de gasoil, con buena cantidad de gasoil, prendiera".

A consecuencia de esto, se ha quedado sin luz y sin agua: "Las tuberías se apelmazaron porque se ha quemado todo alrededor de la casa". Asimismo, y en cuanto a las pérdidas económicas, Beatriz manifestaba que no puede calcularlo en su totalidad, pero sí conoce lo del jardín: la obra de este supuso una inversión de 15.000 euros. Después de casi 13 años viviendo en esa casa, se había animado a hacer la obra. Algo que, con angustia, aseguraba que no ha podido disfrutar.

"Estamos en un limbo que parece que no pertenecemos a ningún sitio"

Mercedes, otra vecina, no ha sufrido daños en su vivienda, pero está viviendo el sufrimiento de su vecina como si fuera propio: "Llegamos a sentir miedo todo el mundo cuando vimos que nos desalojaban y no nos daba tiempo a coger nada". Además, aprovechaba para acusar al Ayuntamiento de Navalcarnero de tenerles abandonados ante una situación de urgencia: "Solicitar que Navalcarnero, como ayuntamiento, nos atienda de una manera que no nos está atendiendo. Estamos en un limbo que parece que no pertenecemos a ningún sitio. Porque estamos pagando una contribución altísima y tenemos derecho a que nos atiendan". "Ayer los bomberos no encontraban ni las bocas de agua", añadía.

